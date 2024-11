Cesena, la storica commerciante di via Zeffirino Re: “Ho installato a mie spese un faro, non vedo un progetto comune”

Premiato da Confcommercio un simbolo del commercio cesenate e di uno storico angolo del centro come via Zeffirino Re. La targa è stata consegnata alla titolare Cinzia Vincenzi dal presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani, dal direttore Giorgio Piastra e dal vicedirettore Alberto Pesci. Semplice ma significativo il testo. “Esprimiamo stima e gratitudine a Cinzia e Federico, titolari del negozio Meury, che da 35 anni con passione e professionalità illuminano il centro storico con l’arte del commercio”- Federico Santoni è il marito di Cinzia Vincenzi e il loro è un sodalizio collaudato anche a livello commerciale. “Fino a qualche anno fa abbiamo gestito il negozio anche a Gatteo Mare con la collaborazione della mamma al cui nome si ricollega il nome dell’attività cesenate – ha messo in luce Cinzia Vincenzi -. Nel 1989 aprimmo il negozio a Cesena di pelletteria a cui poi nel tempo si sono aggiunti i capi di abbigliamento femminile, per una fascia di clientela esigente e che cerca prodotti di qualità e non omologati. Fino a qualche anno fa mi ha affiancato mio marito. Questo è il nostro punto di forza, non essere standardizzati. Quello di allora era un centro storico profondamente diverso da quello attuale, molto più frequentato e vitale. Nel corso degli anni l’immagine si è progressivamente modificata anche per il disimpegno della parte pubblica. Qui in via Zeffirino Re oggi ci sono più di dieci vetrine spente, il porticato è in condizioni gravemente degradate e ci sono proprietari che autonomamente stanno intervenendo per sistemare la loro parte, ma senza un progetto comune. Inoltre l’illuminazione è carente, tant’è che fuori dal negozio ho installato a mie spese un faro. Le scelte sulla viabilità compiute in passato hanno dirottato i flussi del commercio altrove sottraendoli al commercio. È vero che il commercio on-line si è ampliato, ma con un maggior impegno della parte pubblica si potrebbe valorizzare di più il salotto del commercio”.

“Meury - ha messo in luce il presidente Confcommercio Patrignani - è un’attività commerciale di alto livello che qualifica l’offerta del centro e della sua rete distributiva di prossimità, fungendo da valore aggiunto. Trentacinque anni di attività da protagonista sul mercato sono una grande vanto che Confcommercio ha voluto celebrare premiando la professionalità e la capacità di venire incontro alle esigenze della clientela. Un punto luminoso in via Zeffirino Re a cui serve una rigenerazione urgente per rivitalizzarla con il concorso di tutte le forze in campo, pubbliche e private”.