Cesena, la startup di tre 24enni per cambiare la vita di alberghi e bagni al mare: “Ecco DigiHoreca per leggere i flussi reali del lavoro”

Una svolta digitale nel controllo dei prezzi e dei listini arriva dal Cesenate. A firmarla è DigiHoreca, startup fondata dai cesenati Nathan Casadei, Filippo Passerini e Alessandro Desolda, tre 24enni ex compagni di classe al liceo scientifico “Augusto Righi” di Cesena che stanno completando i rispettivi brillanti percorsi universitari, affiancandoli all’attività imprenditoriale. Operativa da giugno e accompagnata da Confcommercio Cesena, l’azienda sviluppa strumenti di intelligenza artificiale pensati per semplificare approvvigionamenti, ordini e controllo dei costi lungo la filiera Ho.Re.Ca., che comprende hotel, ristoranti, bar, stabilimenti balneari e, più in generale, il mondo dell’ospitalità e della ristorazione fuori casa. «Costruiamo strumenti di intelligenza artificiale nativa per semplificare i processi di approvvigionamento, ordine e controllo tra attività, distributori e produttori - spiegano i fondatori -. Il nostro obiettivo è costruire un’infrastruttura digitale condivisa che semplifichi il modo in cui i diversi attori della filiera lavorano e si scambiano informazioni: meno attività manuali, meno errori e maggiore controllo».

DigiHoreca nasce per trasformare documenti, ordini e comunicazioni operative della filiera in dati strutturati, controllabili e utilizzabili. Non un software gestionale e nemmeno un semplice archivio documentale, ma una piattaforma di intelligenza artificiale verticale capace di leggere i flussi reali del settore: fatture, Ddt, listini e ordini multicanale, rendendo queste informazioni leggibili, tracciabili e immediatamente utilizzabili dagli operatori. Il primo strumento sviluppato è dedicato alle attività Ho.Re.Ca. e permette di digitalizzare e controllare listini, documenti di acquisto e fatture; il passo successivo è estendere la stessa infrastruttura ai distributori, collegando progressivamente i diversi attori della filiera. «Il vantaggio è un grande risparmio di tempo e un controllo in itinere sui costi, dal preventivo al pagamento».

L’idea nasce da una conoscenza diretta del mondo Ho.Re.Ca. Nathan Casadei proviene da una famiglia di albergatori della riviera romagnola e tutti e tre i fondatori hanno lavorato nel settore, tra cucine e servizio di sala. Esperienze che, insieme alle competenze tecniche, hanno permesso loro di conoscere le criticità del lavoro quotidiano e di percepire la necessità di strumenti capaci di semplificarlo. Prima di avviare la startup, i tre giovani hanno intervistato circa 500 realtà del territorio, verificando che l’esigenza fosse concreta. «Abbiamo appurato che il bisogno era reale. Abbiamo visto che mancava ancora una soluzione capace di affrontare il problema e abbiamo deciso di metterci in gioco».

DigiHoreca è già utilizzata da una decina di attività pilota, in particolare alberghi e stabilimenti balneari. Nei primi mesi la piattaforma ha elaborato migliaia di documenti e oltre 15mila referenze di prodotto, individuando variazioni e anomalie nei prezzi.

«La novità del nostro progetto è l’obiettivo di supportare i diversi attori della filiera. Gestire un’impresa significa avere il controllo dei numeri, soprattutto del costo delle materie prime. Oggi molti operatori sono ancora costretti a confrontare manualmente fatture, Ddt e listini per verificare se i prezzi concordati siano rimasti invariati. In un settore dove si lavora con margini ridotti, se non si controllano acquisti, prezzi e costi si rischia di azzerare la marginalità». A sostenere il percorso della startup c’è Confcommercio Cesena. «Siamo accanto a questa startup e alla passione, competenza ed entusiasmo dei tre giovani che l’hanno avviata - dichiarano il presidente di Confcommercio Cesena Augusto Patrignani e il presidente di Fipe Confcommercio Cesena Angelo Malossi -. È una nuova impresa che porta innovazione al servizio di un settore centrale per l’economia del territorio. Confcommercio farà rete per aiutare questi ragazzi a farsi conoscere, a crescere e a contribuire allo sviluppo del comparto Ho.Re.Ca».