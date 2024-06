Cesena, la sede Avis di Calisese festeggia 50 anni

Grande festa a Calisese sabato 15 giugno per i 50 anni del Gruppo Avis di Base della frazione. Un traguardo straordinario per questo gruppo che si è sempre distinto per il grande attivismo e che oggi conta su 380 donatori (di cui 35 arruolati nell’ultimo anno). La festa – che si inserisce nelle iniziative per la Giornata Mondiale del Donatore - si svolgerà a partire dalle ore 15, presso la palestra della scuola media di Calisese, in via Cavecchia, con un ricco programma. Clou della manifestazione sarà una nuova edizione dei “Giochi senza Frontiere” (ispirati alla famosa trasmissione tv andata) che per molti anni è stato un fiore all’occhiello dell’attività associativa del gruppo di Calisese, richiamando squadre da molte parti d’Italia. E anche a questa edizione speciale parteciperanno ragazzi e ragazze di vari gruppi Avis dell’Emilia – Romagna, che si sfideranno in gare di tiro alla fune, ma anche di altre ‘discipline’ molto particolari, come lo ‘sci a quattro’, il ‘cavallo umano’, la ‘staffetta dei bicchieri bucati”. Dopo l’apericena dei donatori Avis di Calisese, la serata si chiuderà in musica con la 3Monti Band. Intanto, in questi giorni, per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore (14 giugno), è in corso la campagna di sensibilizzazione lanciata da Avis Cesena e dalle ‘consorelle’ di Forlì e Rimini con il coinvolgimento dei panifici romagnoli. A loro, infatti, le tre Avis hanno consegnato speciali sacchetti per il pane con il logo e un messaggio per promuovere il dono di sangue ed emoderivati. Centomila, in totale, i sacchetti distribuiti di cui 35mila nel territorio di Cesena e comprensorio.