Cesena, la scuola “Pascoli” di San Vittore diventa internazionale con il progetto “Erasmus+”

La Direzione Didattica Cesena 2, presso la scuola primaria di San Vittore, dal 9 al 13 febbraio, accoglie docenti provenienti da Belgio, Svezia, Francia e Grecia per il terzo progetto Erasmus+. Durante la settimana sono previste osservazioni in classe, attività di formazione e momenti di confronto tra insegnanti. Un’esperienza che arricchisce i bambini, attraverso nuove opportunità educative, e i docenti, con strumenti e idee da portare nella didattica quotidiana. Da domani il tour delle insegnanti proseguirà negli altri plessi del Circolo.