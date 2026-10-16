Cesena, “La scuola è aperta a tutti”: lo striscione sull’articolo 34 della Costituzione esposto al Liceo Linguistico

“Articolo 34: la scuola è aperta a tutti”. Con questo messaggio, che fa esplicito richiamo alla Costituzione, nella classe 4a F del Liceo linguistico “Ilaria Alpi” a Cesena alcuni studenti hanno voluto manifestare in modo pubblico e visibile la propria posizione. Lo hanno fatto appendendo al secondo piano della facciata dell’edificio scolastico in zona stazione un lenzuolo con quelle parole. Un chiaro riferimento ad alcuni provvedimenti annunciati o semplici proposte politiche di cui si sta parlando molto nelle ultime settimane. A cominciare dall’idea espressa dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di mettere un tetto del 30% di studenti stranieri al massimo in ogni classe. Ma quel principio ricordato può essere ugualmente visto come un no secco alla richiesta di Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, di creare classi separate o differenziate per gli studenti con disabilità e per merito.