Cesena, la sala Bingo riapre dopo l’alluvione: sabato 6 dicembre si riparte

Per mesi le immagini della sala bingo completamente allagata, le sedie rovesciate, i tavoli coperti di fango e il silenzio irreale di uno spazio nato per il gioco e la socialità sono rimaste impresse nella memoria dei cesenati. L’alluvione del maggio 2023 non aveva solo devastato un edificio: aveva interrotto abitudini, legami, serate in compagnia, lasciando dietro di sé un senso di perdita e smarrimento.

Oggi, dopo oltre 935 giorni di attesa, cantieri, burocrazia e sacrifici, quella ferita si ricuce. La tipica tenacia romagnola trasforma la disperazione dei primi giorni in un racconto di rinascita: Hippogroup Cesenate riconsegna alla città uno spazio completamente rigenerato, più bello, moderno, funzionale e sicuro, pronto a riaccendere le luci, le voci e il sorriso di chi lo frequenterà.

La nuova Gaming Hall dell’ippodromo di Cesena aprirà al pubblico sabato 6 dicembre alle ore 17.30 con un brindisi augurale e tante iniziative in programma, primo passo di un calendario di eventi pensato per riportare vita e socialità in uno dei luoghi simbolo dell’intrattenimento cittadino.