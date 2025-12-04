Cesena, la sala Bingo riapre dopo l’alluvione: sabato 6 dicembre si riparte

Cesena
  • 04 dicembre 2025
Sabato 13 il taglio del nastro con Samira Lui, co-conduttrice a “la Ruota della Fortuna”
Per mesi le immagini della sala bingo completamente allagata, le sedie rovesciate, i tavoli coperti di fango e il silenzio irreale di uno spazio nato per il gioco e la socialità sono rimaste impresse nella memoria dei cesenati. L’alluvione del maggio 2023 non aveva solo devastato un edificio: aveva interrotto abitudini, legami, serate in compagnia, lasciando dietro di sé un senso di perdita e smarrimento.

Oggi, dopo oltre 935 giorni di attesa, cantieri, burocrazia e sacrifici, quella ferita si ricuce. La tipica tenacia romagnola trasforma la disperazione dei primi giorni in un racconto di rinascita: Hippogroup Cesenate riconsegna alla città uno spazio completamente rigenerato, più bello, moderno, funzionale e sicuro, pronto a riaccendere le luci, le voci e il sorriso di chi lo frequenterà.

La nuova Gaming Hall dell’ippodromo di Cesena aprirà al pubblico sabato 6 dicembre alle ore 17.30 con un brindisi augurale e tante iniziative in programma, primo passo di un calendario di eventi pensato per riportare vita e socialità in uno dei luoghi simbolo dell’intrattenimento cittadino.

Sabato 13 Samira Lui, domenica 14 Fabrizio Corona

La riapertura ha anche un forte valore sociale: con la chiusura forzata, decine di lavoratori si sono trovati improvvisamente senza un’occupazione stabile, vivendo per mesi nell’incertezza e nella precarietà. Oggi, con la ripartenza della sala bingo e del nuovo “Match-Bar Ippodromo”, oltre 40 di loro, in maggioranza donne, possono finalmente tornare al proprio posto di lavoro, riconquistando uno stipendio sicuro e restituendo serenità economica a tante famiglie del territorio.

Il 13 e 14 dicembre andrà in scena l’opening party ufficiale: madrina d’eccezione sarà Samira Lui, volto televisivo amatissimo dal pubblico, co-conduttrice con Gerry Scotti nel game show di Canale 5 “La Ruota della Fortuna”. Sabato 13 Samira taglierà il nastro e sarà protagonista di un’intervista-spettacolo, animazioni, buffet e DJ set con Andrea Spino, nella nuova “sala eventi”.

Domenica 14 lo stesso format sarà affidato a Fabrizio Corona, per un weekend di inaugurazione ad alto tasso di curiosità mediatica.

La nuova struttura

La nuova struttura si estende su 1.800 mq, di cui 1.200 aperti al pubblico. Cuore pulsante del progetto è la piazza “Match-Bar Ippodromo”: 250 mq con 50 poltrone lounge, un maxi ledwall da 225 pollici, 4 schermi da 86”, 2 da 75” e 8 da 60” per seguire in diretta tutti i principali eventi sportivi e ippici, con ingresso libero riservato ai maggiorenni.

La nuova sala bingo offre 400 posti tra area fumatori e non fumatori, mentre la sala eventi da 110 mq con schermo da 100 pollici è pensata per ospitare incontri, talk, dirette streaming e intrattenimento live.

L’intera struttura è stata progettata con una chiara scelta green. Oltre il 60% del fabbisogno energetico sarà infatti garantito dall’impianto fotovoltaico da 500 Kwp di proprietà collocato nel parcheggio dell’ippodromo che permetterà una riduzione di emissioni di CO2 pari a 250 t. annue di CO2.

La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 9.00, con bar e cucina operativi per l’intera giornata.

Alle spalle di questa rinascita ci sono oltre 20 mesi di lavori, con 8 imprese – in prevalenza dell’Emilia-Romagna – e più di 200 addetti coinvolti a rotazione. Imprese capofila Nuova IAB (Bologna) e Borsari (Modena); progettazione architettonica firmata dallo Studio MAN di Roma, leader europeo nella ideazione di strutture per l’intrattenimento e il gaming; direzione lavori affidata all’ingegner Paolo Mingozzi di Cesena.

