Cesena, la Romagna a Dusseldorf per il Festival d’Italia con il blues e le grandi opere italiane

Dall’energia dei “Blues Boys”, sul palco nelle giornate di domani e domenica, si passerà ai grandi componimenti classici interpretati dalla santarcangiolese Alessandra Montali e Beatrice Santini, artista originaria di Ravenna e presidente della Società culturale Dante Alighieri di Dusseldorf. Le due musiciste, Alessandra al pianoforte e Beatrice alla voce, torneranno a far rivivere le grandi opere italiane di compositori quali Pergolesi, Caccini, Vivaldi, Verdi e Puccini. Le due romagnole saranno protagoniste al festival domenica.