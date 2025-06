Cesena, la rocca diventa la casa delle musica e delle risate per 40 sere d’estate

È un luogo che merita la fatica di salire, la rocca malatestiana, cuore cittadino dominante per tutta Cesena. L’associazione “Jazzlife” vi orchestra un cartellone estivo con una quarantina di eventi, dal 21 giugno al 7 settembre, possibile grazie alla proficua rete associativa coinvolta che collabora con proposte diversificate per gusti ed età.

La musica guida la rassegna in chiave jazz, rock, pop, indie, cantautorale, ma anche soul funky, cinematografica, classica con l’accademia del Clarinetto di Piero Vincenti, didattica con musicisti in erba e aperta a giovani talenti.

Non mancano eventi comici, di stand up comedian, presentazione di libri, scenografici concerti all’alba e visite guidate al tramonto, con possibilità di vivere la rocca in modo anche conviviale grazie alla nuova cucina.

Una novità che si addentra nel sociale è la collaborazione con “Diabetes in Music”, che il 27 giugno invita a un evento benefico supportato dal concerto spettacolo dell’amata big band The Good Fellas.

Antipasto

Domani, alle 21.30, a infondere l’atmosfera di sonorità da blues club, saranno Gloria Turrini e Mecco Guidi affiatato duo: voce scura lei, pianoforte lui, in concerto con “G and the doctor”.

Il 21 giugno si vivrà il solstizio con “La festa europea della musica” di associazione Chorus: dal pomeriggio concerti con diversi gruppi di giovanissimi e adulti che frequentano la scuola.

I comici

Domenica 22 giugno si comincerà alle 6 del mattino con “Alba in musica”, concerto, visita, e colazione. Il clou sarà alle 21.30 con lo spettacolo comico del duo Ale & Franz in un’antologia di best of. Il 25 giugno largo alla comicità dello stand upper Stefano Rapone, il 31 luglio quella del più noto Giorgio Montanini.

Il 28 giugno, Chiara Francini, attrice e scrittrice, presenterà il nuovo romanzo “Le querce non fanno limoni”.

Largo al pop rock cantautorale

Per la musica pop rock cantautorale il 23 luglio si esibirà Nico Arezzo (1998), da X-Factor a Musicultura, fino a Laura Pausini, che l’ha invitato ad aprire i suoi concerti. Il 26 luglio arriverà Ryx, cantautore e producer australiano in tour europeo.

Chicche jazz

Gli appassionati di jazz avranno modo di ascoltare due star del sassofono: il 22 luglio il sax tenore George Garzone da Boston; il 30 luglio Bill Evans in quintetto. Spazio al clarinetto il 18 luglio con i fiati di Clarinettomania junior winds band, a chiusura del Campus per giovani. “Malatesta in Jazz” premierà i migliori talenti under 35.

Da Morricone al folk

Ci sarà anche un “Omaggio a Morricone, musiche da Oscar” il 29 luglio, con l’ensemble Le Muse e la voce di Angelica Depaoli. Romagna concerti farà scuotere la rocca il 25 luglio con il punk italiano dei Punkreas, il 29 agosto con un concerto speciale che mette insieme 99 Posse e Giancane, il 3 settembre con gli attesi Calibro 35 usciti con “Exploration”, fino al 7 settembre col californiano The White Buffalo per riassaporare un intenso cantautorato folk.

E poi i concerti di Acieloaperto e altro in divenire.

Navetta, museo, parco

Per salire, l’amministrazione comunale di Cesena vede come unica soluzione un servizio navetta, mentre sta cercando anche un luogo dove spostare il museo di Storia dell’agricoltura.

E il parco attorno alla rocca? «Bisognerebbe ripensare alla visibilità della rocca dalla città, considerando la crescita delle alberature che la limitano – ha detto l’assessore alla Cultura, Ercole Acerbi –. E dovrebbe fare parte del progetto di manutenzione straordinaria finanziato da Pnrr per i parchi storici».