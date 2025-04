Cesena, la rinnovata scuola “Viale della Resistenza” ha riaperto le porte a 440 studenti

Nuovo inizio, questa mattina, per i 440 studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’ che sono tornati, dopo le festività pasquali, a frequentare gli spazi didattici dell’edificio scolastico di via San Colombano 190, all’Ippodromo. Per la speciale occasione questa mattina il sindaco Enzo Lattuca e gli assessori alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi e ai Lavori Pubblici Christian Castorri, insieme ai tecnici comunali che hanno seguito le diverse tappe del cantiere, sono stati accompagnati dal Dirigente scolastico Donato Tinelli in un sopralluogo conclusivo eseguito in questo ‘secondo primo giorno di scuola’.

L’8 gennaio 2024, ben 440 studenti, insieme a insegnanti e operatori scolastici, si sono trasferiti a palazzo Mazzini Marinelli, occupando le 20 aule distribuite tra il piano terra e il primo piano dello storico edificio situato nel cuore del centro cittadino. Il trasferimento è avvenuto in concomitanza con l’avvio dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’edificio scolastico di via San Colombano 190, per un investimento complessivo di 2 milioni e 890 mila euro, finanziato con 990 mila euro provenienti dal PNRR e 1,9 milioni di euro stanziati dal Comune.

“Dopo un anno trascorso a Palazzo Mazzini Marinelli – commenta il sindaco Enzo Lattuca – oltre 400 studenti, insieme a insegnanti e personale scolastico, sono tornati oggi in una scuola completamente rinnovata: messa in sicurezza sotto il profilo sismico ed efficiente dal punto di vista energetico. Si tratta di un altro tassello fondamentale che si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione degli edifici scolastici della nostra città. Durante l’intero percorso – prosegue il Sindaco – abbiamo lavorato per limitare al massimo i disagi, a partire dalla scelta di una soluzione transitoria funzionale come palazzo Mazzini Marinelli, in centro storico. Fondamentale, in questo senso, è stata la straordinaria collaborazione della scuola, delle famiglie e degli studenti, e non meno il costante impegno del settore Lavori pubblici. Questo intervento rappresenta, sotto ogni aspetto, un modello virtuoso da replicare per affrontare, in futuro, situazioni simili con efficacia e lungimiranza”.

“Back to school – commenta il dirigente scolastico Donato Tinelli – è lo slogan inflazionato che, in questi giorni, ci piace. Perché finalmente studenti e personale tornano oggi nella scuola di via San Colombano dopo un accurato lavoro di rifacimento che ci ha dato l’occasione di reinventare gli spazi. Avremo a disposizione un enorme ed innovativo laboratorio di informatica e di lingue, un’ampia aula d’arte, una sala riunioni, due aule dedicate al sostegno, un’aula stem, due aule multifunzione, 17 aule e corridoi colorati, quadri e arredi moderni per rendere più accoglienti gli ambienti e lasciarci alle spalle la monotona monocromia dell’edificio che era. Ben presto decoreremo anche i muri esterni e torneremo nei laboratori di musica e scienze: metteremo a disposizione della psicologa di istituto un ambiente accogliente dove poter dare ascolto ad alunni, genitori e personale della scuola. Riattiveremo la ciclofficina, la nostra palestra e torneremo a pedalare lungo il Savio. Desidero ringraziare l’Amministrazione comunale, i tecnici del Comune, gli operai tutti, l’impresa edile, il personale scolastico, che hanno lavorato con dedizione e passione sino all’ultimo, ma anche i genitori che con assoluto coinvolgimento hanno contribuito alle attività di trasloco e al montaggio degli arredi”.