Cesena, la refurtiva di lusso recuperata dopo i furti alla Boutique Monti e in un’ottica di San Marino GALLERY

Le serrate ed efficaci indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso d’individuare la coppia di autori durante le fasi del sopralluogo e i successivi movimenti di uno dei due, hanno consentito di risalire al veicolo utilizzato, un monovolume con targa estera . I conseguenti accertamenti hanno poi portato alla localizzazione del veicolo in una zona del riminese , non lontana dalla struttura dove i due sono poi risultati alloggiati. Le conseguenti attività svolte hanno permesso di risalire ai due uomini che sono stati sorpresi in un blitz, effettuato la mattina del 24 aprile successivo, e che ha consentito di recuperare il monovolume - utilizzato per la fuga ed il trasporto della refurtiva - nonché bloccare i due presunti autori.

L’attività è stata avviata a seguito di un consistente furto di prodotti “griffati” dalla Boutique Monti in centro a Cesena , avvenuto poco dopo le 4 del mattino del 23 aprile. Gli autori, dopo aver neutralizzato i sistemi di allarme del rinomato negozio, avevano dapprima sfondato la vetrata - utilizzando una Fiat 500 rubata mentre era parcheggiata in una via adiacente - e successivamente depredato il negozio di borse, abbigliamento ed accessori griffati, per un valore di oltre 50.000 euro, dileguandosi rapidamente dal luogo, prima a piedi e poi a bordo di due biciclette.

Venerdì 24 aprile, i Carabinieri di Cesena hanno sottoposto a fermo due uomini serbo-montenegrini, di 48 e 56 anni, con diverse vicende penali alle spalle, quali “presunti responsabili” di concorso nei reati di “furto pluriaggravato” e “ricettazione”, rintracciati in un albergo di Rimini, ove temporaneamente alloggiati.

I due uomini sono stati trovati in possesso dell’intera refurtiva asportata dalla boutique di Cesena, nonché di ulteriori 250 paia di occhiali di varie prestigiose griffe, rubati nel corso di un furto perpetrato, la notte del 16 aprile scorso, da un noto negozio di ottica della Repubblica di San Marino. Nel corso della perquisizione è stata anche rinvenuta sofisticata strumentazione di comunicazione, per la duplicazione di chiavi e per l’alterazione di centraline di autovetture. L’intero materiale è stato sequestrato, per la restituzione ai legittimi proprietari della refurtiva nonché per lo sviluppo di ulteriori accertamenti sulla strumentazione che gli “esperti” autori utilizzavano nel corso dei raid. A Cesena sono state poi recuperate e poste sotto sequestro anche le due biciclette lasciate in sosta chiuse con un lucchetto, segno, non improbabile, che i due potessero voler portare a termine qualche altra spaccata.

I due uomini, entrambi senza fissa dimora in Italia, sono stati sottoposti e a fermo di indiziato di reato e condotti presso il carcere di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi adempimenti.