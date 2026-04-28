Cesena, la refurtiva di lusso recuperata dopo i furti alla Boutique Monti e in un’ottica di San Marino GALLERY

Venerdì 24 aprile, i Carabinieri di Cesena hanno sottoposto a fermo due uomini serbo-montenegrini, di 48 e 56 anni, con diverse vicende penali alle spalle, quali “presunti responsabili” di concorso nei reati di “furto pluriaggravato” e “ricettazione”, rintracciati in un albergo di Rimini, ove temporaneamente alloggiati.
L’attività è stata avviata a seguito di un consistente furto di prodotti “griffati” dalla Boutique Monti in centro a Cesena, avvenuto poco dopo le 4 del mattino del 23 aprile. Gli autori, dopo aver neutralizzato i sistemi di allarme del rinomato negozio, avevano dapprima sfondato la vetrata - utilizzando una Fiat 500 rubata mentre era parcheggiata in una via adiacente - e successivamente depredato il negozio di borse, abbigliamento ed accessori griffati, per un valore di oltre 50.000 euro, dileguandosi rapidamente dal luogo, prima a piedi e poi a bordo di due biciclette.
Le serrate ed efficaci indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso d’individuare la coppia di autori durante le fasi del sopralluogo e i successivi movimenti di uno dei due, hanno consentito di risalire al veicolo utilizzato, un monovolume con targa estera. I conseguenti accertamenti hanno poi portato alla localizzazione del veicolo in una zona del riminese, non lontana dalla struttura dove i due sono poi risultati alloggiati. Le conseguenti attività svolte hanno permesso di risalire ai due uomini che sono stati sorpresi in un blitz, effettuato la mattina del 24 aprile successivo, e che ha consentito di recuperare il monovolume - utilizzato per la fuga ed il trasporto della refurtiva - nonché bloccare i due presunti autori.