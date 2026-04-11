Cesena, la raccolta solidale dei quartieri torna sabato 18 aprile

Sabato 18 aprile i 12 quartieri di Cesena, in collaborazione con il Comune, proporranno nuovamente una raccolta straordinaria di beni di prima necessità.

L’iniziativa, che interesserà l’intera giornata (dalle 9 alle 18), coinvolgerà tutto il territorio comunale con lo scopo di sostenere concretamente le famiglie più fragili attraverso la donazione di prodotti essenziali. I cittadini sono invitati a contribuire donando generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per la cura della persona e della casa. In particolare, si raccolgono: olio di oliva, zucchero, caffè, biscotti, tonno e carne in scatola, legumi in scatola, pasta, riso, farina e latte a lunga conservazione. Sono inoltre molto richiesti pannolini, prodotti per l’infanzia e articoli per l’igiene domestica e personale. A questo proposito gli organizzatori raccomandano di non offrire prodotti deperibili, al fine di garantire una gestione efficace e sicura della distribuzione. Quanto raccolto sarà successivamente consegnato alle associazioni di volontariato attive nei singoli quartieri, che si occuperanno di distribuire gli aiuti alle famiglie del territorio che ne hanno più bisogno.

Le attività aderenti sono le seguenti: Conad City di Viale G. Finali e del Foro Annonario; IperCoop Lungosavio, Conad Ponte Abbadesse, Conad Montefiore, Conad Case Finali, Conad Oltresavio, Eccomi via Romea, Famila Torre del Moro, Famila Piazza Anna Magnani, Alimentari Erica San Carlo, Macelleria Zani San Carlo, Famila San Vittore, Famila Calisese, Conad City Macerone, Svelto A&O di Mazzotti, Ruffio, Vivo Mio Ponte Pietra, Conad City Pievesestina, Daniele e’ Rumagnol, Famila Market di Romagnoli Giorgio (Martorano), Conad City (Ronta), Crai Borello, Conad City Borello, Famila via, Madonna dello Schioppo, Supermercato Eccomi via Giordano Bruno, Conad di Villachiaviche e Supermarket Quattro B Babbi di Calabrina.