Cesena, la Protezione Civile incontra i cittadini in piazza Almerici domenica 18 ottobre

Il Comune di Cesena aderisce alla campagna ‘Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile’ e promuove una giornata di informazione aperta alla città domenica 18 ottobre, dalle ore 8 alle ore 19 in piazza Almerici. L’evento si inserisce all’interno della nuova strategia del Comune ‘Protezione Civile Domani’ che mette al centro la comunità locale come attore fondamentale del sistema di protezione civile.

‘Io non rischio’ è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di Protezione Civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

‘Io non rischio’ è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Il punto informativo verrà animato dai volontari e dalle volontarie di Protezione Civile del Comune di Cesena che sono chiamati a diffondere la cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza per la propria sicurezza e per quelle delle altre persone.