Cesena, la protesta: “Erba troppo alta in alcuni parchi pubblici”

«Stiamo vivendo una parte finale di estate dove per i bambini nei parchi e per chi porta costantemente a spasso il proprio animale domestico, non è possibile frequentare alcune aree verdi estese e che potrebbero aggregare anziché allontanare le persone». La protesta arriva dai frequentatori della zona verde a ridosso del Peep di Case Finali e da quella della nuova urbanizzazione residenziale a ridosso della via Emilia e di via Rio Marano. «La mancanza di piogge e il caldo, finora, hanno rallentato la crescita del verde. Ma le manutenzioni e gli sfalci qui mancano da talmente tanto tempo che nel verde non si entra. Anche nelle zone a ridosso del giochi dei bambini l’erba è troppo alta».