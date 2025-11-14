Cesena, la protesta della Rete degli studenti medi

Cesena
Cesena, la protesta della Rete degli studenti medi
Cesena, la protesta della Rete degli studenti medi
Cesena, la protesta della Rete degli studenti medi
Cesena, la protesta della Rete degli studenti medi

Numerosi studenti della città, questa mattina sono scesi in strada per contestare gli investimenti economici e le politiche adottate da parte del Governo Meloni. In particolar modo, nel mirino della protesta sono finite le mancate risorse al settore dell’istruzione, il finanziamento al riarmo e la mancata presa di posizione contro il genocidio palestinese. Lo sciopero “Non fermerete il vento”, è stato promosso dalla “Rete degli studenti medi” di Cesena. Il corteo, partito da piazza Aldo Moro, è risalito lungo Corso Cavour, Corso Sozzi e culminato in piazza della Libertà.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui