Cesena, la protesta della Rete degli studenti medi

Numerosi studenti della città, questa mattina sono scesi in strada per contestare gli investimenti economici e le politiche adottate da parte del Governo Meloni. In particolar modo, nel mirino della protesta sono finite le mancate risorse al settore dell’istruzione, il finanziamento al riarmo e la mancata presa di posizione contro il genocidio palestinese. Lo sciopero “Non fermerete il vento”, è stato promosso dalla “Rete degli studenti medi” di Cesena. Il corteo, partito da piazza Aldo Moro, è risalito lungo Corso Cavour, Corso Sozzi e culminato in piazza della Libertà.