A Cesena oltre 20 lavoratori e lavoratrici in forza ad Asp stanno protestando davanti al palazzo comunale per dire no all’annunciata esternalizzazione di due servizi sociali attualmente affidati all’Azienda pubblica servizi alla persona e per i quali l’Unione dei Comuni Valle Savio ha già emesso bandi per un affidamento ad altri soggetti. A rischio ci sono tre posti di lavoro, per cui stanno finendo i 48 mesi di contratto a tempo determinato, che senza la promessa stabilizzazione, al momento congelata, sfoceranno in una perdita del lavoro. Inoltre è incerta la sorte di altre 16 operatrici sociali con contratti precari che cesseranno a fine anno.