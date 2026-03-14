Cesena, la proposta di Confcommercio: “Un monitoraggio permanente delle attività”

Cesena
  • 14 marzo 2026
Corrado Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio
Corrado Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio

Negli ultimi anni Cesena, come tante città italiane, sta vivendo una trasformazione profonda del tessuto commerciale. Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 in Italia sono scomparse oltre 156mila attività commerciali tra negozi e ambulanti, pari a più di un quarto del totale. Un cambiamento che sta modificando la fisionomia dei centri urbani, con la progressiva riduzione del commercio tradizionale e una crescita delle attività legate soprattutto alla ristorazione, al turismo e agli affitti brevi.

A essere più colpite sono alcune tipologie storiche del commercio di vicinato: edicole (-52%), negozi di abbigliamento e calzature (-36,9%), mobili e ferramenta (-35,9%) e librerie e negozi di giocattoli (-32,6%). In calo anche bar e attività alimentari tradizionali. In controtendenza, invece, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, oltre alle strutture ricettive extra-alberghiere, che negli ultimi anni hanno registrato una crescita significativa.

Un trend nazionale che si riflette anche nel territorio cesenate. «Il quadro che emerge a livello italiano – osserva il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani – è un segnale chiaro di trasformazione del commercio e riguarda anche le nostre città. Anche nel cesenate molte attività di vicinato stanno affrontando anni complessi, tra crescita dell’e-commerce, aumento dei costi di gestione e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori».

Per contrastare la desertificazione commerciale, Confcommercio indica alcune priorità di intervento su cui aprire un confronto con le amministrazioni locali. “La prima - afferma il presidente Patrignani - riguarda il riconoscimento delle imprese di prossimità come attori del governo urbano, coinvolgendole nei percorsi di amministrazione condivisa e nei Patti di cittadinanza per la cura degli spazi pubblici e la vitalità dei quartieri. Un secondo punto riguarda la maggiore integrazione tra politiche economiche e urbanistiche, coordinando programmazione commerciale e pianificazione del territorio per valorizzare le aree a maggiore vocazione commerciale e sostenere i centri urbani. Confcommercio propone inoltre la creazione di strumenti permanenti di monitoraggio del tessuto economico urbano, come osservatori in grado di analizzare i cambiamenti del commercio e orientare in modo più efficace le scelte e gli investimenti pubblici. Infine, particolare attenzione viene posta alla gestione dei locali sfitti e alla regolazione dell’offerta commerciale nei centri storici, favorendo il riutilizzo degli spazi vuoti, progetti di riqualificazione e nuove opportunità di insediamento per le imprese”.

«I negozi di prossimità – conclude Patrignani – non rappresentano soltanto attività economiche, ma veri e propri presidi sociali. Garantire la loro presenza significa mantenere vivi i quartieri, offrire servizi ai cittadini e rafforzare la qualità della vita nelle nostre città”

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui