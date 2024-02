Cesena, la prima dipendente assunta da Camac saluta dopo 42 anni

Quasi 42 anni fa fu la prima dipendente assunta da “Camac Arti Grafiche”, azienda fondata nel 1980 da quattro soci, poco più che ventenni e tutti di Ronta, che lavoravano in una litografia e decisero di aprire una serigrafia, qualcosa che allora non esisteva neppure tra le parole riportate sulle pagine di molti vocabolari. Quella di oggi per Laura Golinucci sarà l’ultima giornata di lavoro, esattamente 41 anni e 10 mesi dopo che iniziò, ancora minorenne, la sua esperienza in quella realtà, che allora aveva sede in uno stabile in affitto a Case Castagnoli. Anche lei era di Ronta e, dopo essere rimasta ininterrottamente alla “Camac”, un esempio di “fedeltà occupazionale” sempre più raro in ambito privato, andrà in pensione. Per l’occasione, è stata organizzata una festa coi fiocchi: l’attività si fermerà un’ora prima del solito, per un brindisi con rinfresco, un saluto che promette di essere memorabile, regali da parte dell’azienda e dei colleghi e altre sorprese.

L’evoluzione dell’azienda

Il giorno del meritato riposo diventa anche un momento storico per riannodare i fili della storia di un’eccellenza produttiva cesenate, che oggi ha la propria base, di proprietà, in via Fossalta e conta oltre 150 dipendenti e collaboratori. Di strada - raccontano dall’azienda - ne è stata fatta tanta ed è stata costellata da «cambiamenti nel modo di lavorare, anche perché le innovazioni tecnologiche, a partire dalle tecniche di stampa e dalle macchine usate, sono state numerose e sempre più veloci. Per esempio, sta per entrarne in funzione una digitale all’avanguardia, di cui esistono pochi esemplari in tutta Europa». È necessario per stare sempre al passo con le nuove esigenze e con aspettative elevate che i clienti hanno, tenuto anche conto del fatto che tra di loro marchi di grande qualità, famosi a livello internazionale, come McQueen, Moschino e Versace.

Laura Golinucci ha vissuto con grande dedizione e professionalità tutte queste evoluzioni, che hanno portato “Camac” a essere «sempre di più un’impresa che guarda ben oltre la Romagna e anche ben al di là dei confini nazionali. Già oggi ha anche sedi in Francia e in Spagna, oltre a una a Milano, capitale produttiva d’Italia, e per il futuro la priorità è proprio quella di conquistare nuove fette del mercato estero». Recenti assunzioni sono state pensate proprio per portare avanti questo progetto di crescente internazionalizzazione.

Ampia gamma di attività

Oltre a caratterizzarsi come stamperia nel settore dell’alta moda, concentrandosi inizialmente sulla stampa di etichette adesive, non solo per l’abbigliamento, “Camac” ha fatto tesoro delle competenze maturate per offrire servizi analoghi ma per attrezzature di aziende leader come Technogym e Grillo, ha via via acquistato macchine anche per fare stampe sulle t-shirt, per esempio quelle indossate dai podisti che prendono parte alla Notturna di San Giovanni, e poi ha iniziato a produrre abbigliamento in proprio, e pure gadget, fino ad arrivare fornire anche merce neutra da stampare altrove. Inoltre, è diventata un punto di riferimento per chi vuole fare campagne promozionali per un qualche prodotto o vuole offrire merchandising per concerti, branca per la quale è operativo a Novellara uno stabilimento specializzato. In città ha acquisito notorietà anche per la sponsorizzazione fatta all’A.C. Cesena, con varie soddisfazioni tra cui in azienda molti ricordano la risalita in serie B alla fine degli anni Novanta.

Da alcuni anni la rivoluzione, prima elettronica e poi digitale, ha cambiato molto il modo di lavorare, ma si cerca di mantenere lo spirito sereno di sempre, anche con momenti di festa, come quella speciale che si terrà oggi e quelle che si ripetono solitamente verso fine luglio, quando inizia il periodo delle ferie estive. Nell’organizzare l’evento per il pensionamento della prima dipendente, che ha passato la sua vita professionale a fare quelle che un tempo si chiamavano decalcomanie, si sono recuperate molte foto, ormai d’epoca, che raccontano questi aspetti della vita aziendale, che qui come altrove sono fondamentali per lavorare al meglio.