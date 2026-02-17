Cesena, la Polizia locale fa scorta di spray al peperoncino, taser e bastone possono attendere

La Polizia locale rinnova il proprio “arsenale” di strumenti di autodifesa in dotazione agli agenti del Comando “Fiorini”. Lo fa ordinando 5 bombolette di spray urticante e 80 ricariche. Attualmente si tratta del mezzo più efficace che gli agenti hanno a disposizione per proteggersi da possibili azioni violente. L’assessore alla Sicurezza, Luca Ferrini, spiega che possono rivelarsi utili soprattutto in caso di reazioni pericolose quando si effettuano tso, i trattamenti sanitari obbligatori su chi ha disturbi psichici acuti e rifiuta il trattamento, per evitare il rischio che faccia del male a se stesso o ad altri. L’amministrazione comunale, come ha ripetuto più di una volta lo stesso Ferrini, è invece per ora contraria all’utilizzo del taser, il dispositivo che emette scariche elettriche. Non è un pregiudiziale “dogmatico”, ma è legato anche a considerazioni di natura tecnica sull’evoluzione dello strumento. Al momento, si ritiene che siano di più i contro dei pro, anche se - aggiunge l’assessore - «stanno uscendo modelli sempre più sicuri e maneggevoli».

Tornando allo spray anti-aggressione, nei giorni scorsi, dopo avere esaminato le proposte contenute in tre preventivi, si sono fatte scorte della sostanza urticante usata per tenere a distanza eventuale aggressori. La fornirà la ditta bresciana “Defence System” al prezzo complessivo di quasi 4mila euro, tra bombolette e ricariche. Lo spray al peperoncino è uno dei mezzi contemplati dal Regolamento comunale della Polizia locale tra quelli che si possono avere in dotazione. Dopo richieste pressanti fatte anche dai sindacati di polizia, si è iniziato a usarlo da circa tre anni. Un altro strumento previsto è il bastone estensibile detto “tonfa”, di cui però la Polizia locale non è ad oggi munita. Per tutti questi strumenti, classificati come “di autotutela” e da non confondere con le armi vere e proprie, è obbligatorio un corso di addestramento prima di poterseli fare assegnare.