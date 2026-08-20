Cesena, la Polizia locale chiude il parcheggio in via Sobborgo Comandini: domani la pulizia dell’area

«Situazione sicurissima, dentro non c’è più nessuno» ha dichiarato la polizia locale, che ieri mattina si è adoperata alla chiusura del parcheggio in Via Sobborgo Comandini, vista dell’operazione di pulitura di domani mattina. L’immobile, proprietà privata adibita all’uso pubblico, è da anni noto luogo di spaccio, abuso di sostanze e alcolici, bivacchi e episodi di violenza. Una situazione che si trascina da decenni, e a cui l’amministrazione ha deciso di mettere un freno entro tempi brevissimi. L’intervento di ieri mattina è infatti il primo passo dell’operazione che vuole ottenere la pulizia e la messa in sicurezza dell’intera area entro i cinque giorni imposti dal sindaco Enzo Lattuca. A farsene carico, sia economicamente che legalmente, Carlo Battistini, comproprietario accusato sempre dal Comune di non essersi fatto carico delle sue responsabilità.

«Era una situazione conosciuta – hanno aggiunto gli agenti – sapevamo che tipo di frequentazioni ci fossero nell’area e abbiamo già fatto diversi interventi qui dentro nel corso degli anni». Mentre gli agenti legano il nastro biancorosso e appendono i cartelli di divieto d’accesso, dall’altra sponda della strada si sono riuniti i residenti: «Non serviranno a molto, così come il cancello chiuso – commentano Daniele e Giancarlo – li abbiamo visti scavalcare innumerevoli volte, spesso si portano dall’altra parte anche bici e motorini, è solo questione di tempo prima che ritornino».

All’intervento della Polizia locale molti rispondono con scetticismo: «Qui adesso si dispone e si provvede, ma sono anni che è così. Entra gente che addosso ha solo le mutande, non saranno due cartelli e un metro di nastro a fermarli».

Le difficoltà nel garantire la sicurezza nascono dalla natura legale ibrida dell’immobile: «Il parcheggio è ad uso pubblico, ma la proprietà è privata, e per ogni intervento deve arrivare la denuncia prima che si possa intervenire – spiegano gli agenti all’opera –. Se fosse suolo pubblico si potrebbe procedere d’ufficio, senza problemi».