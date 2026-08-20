Cesena, la Polizia locale chiude il parcheggio in via Sobborgo Comandini: domani la pulizia dell’area

«Situazione sicurissima, dentro non c’è più nessuno» ha dichiarato la polizia locale, che ieri mattina si è adoperata alla chiusura del parcheggio in Via Sobborgo Comandini, vista dell’operazione di pulitura di domani mattina. L’immobile, proprietà privata adibita all’uso pubblico, è da anni noto luogo di spaccio, abuso di sostanze e alcolici, bivacchi e episodi di violenza. Una situazione che si trascina da decenni, e a cui l’amministrazione ha deciso di mettere un freno entro tempi brevissimi. L’intervento di ieri mattina è infatti il primo passo dell’operazione che vuole ottenere la pulizia e la messa in sicurezza dell’intera area entro i cinque giorni imposti dal sindaco Enzo Lattuca. A farsene carico, sia economicamente che legalmente, Carlo Battistini, comproprietario accusato sempre dal Comune di non essersi fatto carico delle sue responsabilità.