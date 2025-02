Lunedì 3 marzo la Polizia locale di Cesena, esattamente come avvenuto lo scorso anno in occasione dei cento anni dall’istituzione del Corpo Unico dei Vigili Urbani della città, aprirà le porte del Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore 19 in occasione del 160° anniversario della fondazione delle guardie regie municipali avvenuta all’indomani dell’annessione della Romagna al nascente stato unitario nel corso del Risorgimento italiano. Questa ricorrenza, oltre a rinnovare il ricordo della storia del Corpo e della città, sarà anche occasione di conferimento di promozioni e riconoscimenti agli operatori che si sono distinti in servizio. Dopo la cerimonia istituzionale che si terrà nella mattinata, a partire dalle ore 13, fino alle ore 17, tutti i cittadini che lo vorranno potranno visitare gli spazi di lavoro e le sale di controllo approfondendo tutte le attività seguite dagli agenti e visitando la piccola mostra permanente con i cimeli storici appartenenti al Corpo.