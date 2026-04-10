Cesena, la Polizia di Stato celebra il 174° anno dalla fondazione

L’inno di Mameli cantato dagli alunni della scuola elementare “Aurelio Saffi”, la lettura dei messaggi di auguri delle massime cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani. E poi le tante autorità della politica, della giustizia e dell’ordine pubblico della provincia di Forlì-Cesena: sindaci, assessori comunali, consiglieri regionali, deputati, il questore Claudio Mastromattei il prefetto Rinaldo Argentieri e diversi esponenti della magistratura.

È questa solo una minima parte dei tanti ospiti e intervenuti alla cerimonia pubblica per il 174° anno dalla fondazione del corpo della Polizia di Stato di Forlì-Cesena, svolta questa mattina nella sala comune del Centro di Addestramento della Polizia Stradale (Caps) a Cesena.

Tutto alla presenza delle tante giovani divise che nel centro cesenate si stanno formando: uomini e donne che oggi rappresentano il vero e proprio futuro della sicurezza di ciascun italiano.