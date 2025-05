Cesena, la pista di atletica restituita alla città VIDEO

Un giorno importante per la Cesena sportiva e in generale per tutta la città, con la pista di atletica di via Fausto Coppi che torna ufficialmente a disposizione dopo la terribile alluvione di due anni fa. Sono in 1.200 a rappresentare il top dell’atletica under 17 della Regione Emilia-Romagna. È lo scenario che ha animato la prima “uscita” ufficiale della rinnovata pista di atletica nei pressi dell’Ippodromo, pista che sarà intitolata all’ex sindaco Piero Gallina. I costi del ripristino hanno richiesto un investimento complessivo di 5.2 milioni di euro, di cui 4 finanziati con fondi del Pnrr

Definita come “prova generale” dell’impianto dal sindaco Enzo Lattuca e dai rappresentanti di Atletica Endas Cesena, la kermesse ha visto giovani promesse dell’atletica italiana alternarsi in batterie delle singole discipline.

Nell’attesa del pieno ritorno a regime con il completamento della tribuna coperta (lato Carisport) e della palestra sotto gli spalti, che avverrà entro il mese di giugno, oggi, l’impianto cittadino ha avuto l’onore di tornare a ospitare una competizione ufficiale della Federazione Atletica Leggera Emilia-Romagna dopo vent’anni. Il prossimo passaggio sarà il 2 giugno, quando, con la partecipazione di 16 squadre regionali verrà celebrato il Memorial Pratizzoli. Per un evento agonistico e competitivo a tutti gli effetti.