Cesena, la passione per i trattori si trasforma in un aiuto alla “scuolina”

Un’altra donazione solidale da parte dell’associazione “Chi burdel di tratur” di Gattolino. Ieri mattina il gruppo di appassionati di trattori d’epoca ha consegnato alla scuola primaria locale gli arredi richiesti. «Abbiamo donato nuovi appendiabiti per la scuola – spiega il presidente Christian Pistocchi – come richiesto dalle insegnanti. Ogni anno, devolviamo in beneficenza sul territorio una parte del ricavato delle nostre iniziative. Quest’anno abbiamo sposato la richiesta della scuola elementare».

Alla cerimonia di consegna, al “Green Park” in via Violone, campo base dell’associazione, hanno partecipato anche il sindaco Enzo Lattuca, il presidente del Quartiere Cervese nord, Sanzio Bissoni, un nutrito gruppo di soci dell’associazione “Chi Burdel di tratur”, diversi genitori con i figli in età scolare e alcune insegnanti.

Elogi a volontà

«Cesena annovera un rigoglioso tessuto di volontariato – ha detto Lattuca – e la vostra associazione ogni anno si distingue per delle donazioni molto utili. In questo caso, avete voluto valorizzare la scuola che rappresenta un bene prezioso in un territorio. Avere dei locali ben arredati aiuta a rendere decorosi gli ambienti e confortevole la vita scolastica».

Bissoni ha ringraziato l’associazione «per tutti gli eventi culturali di valorizzazione delle tradizioni, per i momenti ludici e di festa che organizzate e perché non vi dimenticate mai della solidarietà concretizzata sul territorio».

Anche le insegnanti hanno espresso la propria gratitudine per aver soddisfatto una richiesta, osservando che «questi aiuti non sono scontati».

Il sindaco ha ribadito l’importanza della presenza delle scuole nel territorio: «A Cesena contiamo 25 plessi di primaria. Rispetto al numero di bambini sono davvero tanti, ma cercheremo in tutti i modi di salvare le piccole scuole per mantenere vivi i paesi. Nel frattempo, voi adulti datevi da fare per aumentare il numero dei bambini», ha scherzato il sindaco.

Le prossime iniziative

Pistocchi ha affermato che «l’associazione conta una sessantina di iscritti e solo grazie al lavoro di squadra si riescono a raggiungere gli obiettivi». Ha inoltre ricordato le prossime iniziative al “Green Park”: «Nell’ultimo fine settimana di agosto e nel primo di settembre avremo la nostra tradizionale grande festa, denominata “Straruggine”, qui nel nostro parco che, in totale, si estende su quasi 4 ettari. Organizziamo delle arature storiche, ospiteremo anche un Vespa-raduno e un evento su invito legato ai tifosi del Cesena. Insomma, ci diamo da fare sia per fare conoscere la nostra passione per i trattori storici, sia nell’organizzare feste con musica e stand gastronomico per tutta la popolazione».