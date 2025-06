Cesena, la panchina diventa mimetica: il parco attorno alla rocca è una giungla

Sentieri sbarrati da grovigli di piante in stile giungla, panchine inghiottite dal verde, canalette dell’acqua ostruite da cumuli di foglie secche, sporcizia. È la scena «di abbandono» denunciata da una donna che ama frequentare quel luogo, che considera «di una bellezza unica, che meriterebbe ben altra cura e invece è in condizioni pietose». La richiesta è di organizzare una manutenzione ben fatta, perché quella attuale è gravemente insufficiente.

Non è una critica isolata, anche perché quella zona, molto ampia e un po’ impervia, richiederebbe un grosso sforzo per essere tenuta costantemente in buono stato. Il Comune aveva anche tentato, ma senza riuscirsi, di accedere a finanziamenti tramite un bando per valorizzarla e renderla così anche più appetibile per essere affidata a un privato, affidandogli anche l’onere di mantenerla in ordine.

Intanto, è stato organizzato per martedì, con ritrovo alle 16.45 al Museo dell’ecologia in piazzetta Zangheri, un pomeriggio di pulizia per mano dei cittadini volontari del gruppo “acchiapparifiuti”. Ma non basta. E serve anche, oltre alla pulizia di quanto buttato incivilmente per terra, un intervento per sfoltire un po’ la vegetazione cresciuta smodatamente.