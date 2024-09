Cesena, la palestra dell’Iti torna a disposizione degli studenti

In occasione del primo giorno di scuola, oggi il presidente della Provincia Enzo Lattuca ha annunciato che dal 30 settembre verrà riaperta la palestra dell'Iti Pascal chiusa da quattro anni e mezzo. In più sono attive da oggi quattro nuove aule per il Versari Macrelli nel giardino della media Plauto. Le nuove aule sono state realizzate attraverso una struttura mobile presa in affitto per due anni dalla Provincia. Attivi anche due laboratori al piano seminterrato dell'edificio storico del “Pascal”; laboratori che dal primo ottobre saranno a disposizione degli studenti. Per il quadrilatero scolastico che comprende il “Pascal”, il “Serra”, il “Versari Macrelli” e la media Plauto, la Provincia in tre anni ha stanziato 10 milioni di euro.