Cesena, la nuova vita di Villa Silvia: “Concerti, rassegne e il Localino, ecco la nostra oasi di fraternità” VIDEO

«Desidero che questo sia e rimanga un luogo per alleviare le umane sofferenze» scrisse la contessa Silvia Baroni nel suo testamento. E così è stato rispettato da chi ha gestito fino ad oggi la splendida cornice di Villa Silvia in dono ai cesenati e a chiunque voglia godersi questa “oasi di fraternità”. Spazi, che nell’ultimo anno grazie alla gestione dell’associazione EduCare Cnis Cesena, sono stati potenziati e valorizzati con servizi e attività dedicati a tutti coloro che desiderano recarsi alla villa. L’ultimo servizio in ordine di tempo ad essere stato attivato è il “Localino”, un ristorantino dove fermarsi a consumare un pasto nel segno della convivialità.