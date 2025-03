Cesena, la nuova pista di atletica è ormai pronta

A Cesena manca pochissimo al completamento della nuova pista di atletica nell’area dell’ippodromo. A sancirlo, speranzosi, sono presidente e vicepresidente dell’Atletica Endas Cesena Barbara Valdifiori e Andrea Ermini.

«Dopo l’interruzione dovuta al maltempo – riporta Valdifiori – i lavori sono ripresi la settimana scorsa. Ad oggi contiamo di poter regalare alla cittadinanza la pista finita entro il fine settimana di Pasqua». Tempi che dovranno essere rispettati, visto il già ricco calendario di eventi: «A maggio – dice – ospiteremo i campionati regionali Assoluti e il campionato di società Master over 35; il 2 giugno si svolgerà il meeting “Memorial Pratizzoli” con 15 rappresentative giovanili regionali da cui passano gli atleti del futuro; infine, in luglio verrà disputato il Trofeo Adriatico fra rappresentative regionali Under 23”».

Un ovale regolamentare lungo 400 metri complessivi di colore blu; 4 pedane di lungo, 2 per i lanci; 2 rettilinei omologati per disputare gare anche a favore di vento; spogliatoi nuovi con ammodernamento e adeguamento alla normativa Coni di quelli già presenti; nuova sala fitness e copertura della tribuna. Sarà questo l’assetto del nuovo impianto. Per un investimento complessivo di 4 milioni assegnati dal Pnrr al Comune nel 2022.