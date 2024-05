Cesena, la nuova mensa Caritas al centro della Festa diocesana del lavoro di sabato 4 maggio

“Il lavoro per la partecipazione e la democrazia” è il tema della Festa diocesana del lavoro promossa dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro. L’annuale appuntamento nei giorni vicini alla festa del lavoro si terrà quest’anno sabato 4 maggio presso la “Righi group”, azienda specializzata nell’automazione industriale con sede a Bora di Mercato Saraceno in via Da Vinci, 1. Alle 16,30 ci saranno l’accoglienza e i saluti. Verranno ascoltate alcune testimonianze e la presentazione del progetto “Nuova mensa Caritas” che caratterizza l’edizione 2024 della ricorrenza. Alle 17 il vescovo Douglas presiederà la Messa, cui seguirà un momento conviviale.

Le offerte raccolte durante la Messa saranno destinate al progetto “Nuova mensa” avviato da Caritas diocesana.

«La Caritas diocesana fin dal suo nascere ha attivato un servizio mensa che a oggi viene svolto presso la sede in via Don Minzoni 25 a Cesena – dice Ivan Bartoletti Stella, direttore della Caritas diocesana, a proposito del progetto -. Purtroppo il locale adibito non ha le caratteristiche per rendere il servizio funzionale e dignitoso nei confronti degli ospiti accolti. In particolare, per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari necessari non è possibile cucinarvi gli alimenti. Questo obbliga a un servizio di sola porzionatura e distribuzione dei pasti acquistati presso una ristorazione”. Per questo “siamo alla ricerca di un luogo più idoneo per questo servizio fondamentale – conclude Bartoletti Stella -. Il locale, che speriamo di trovare in tempi brevi, richiederà di essere arredato e attrezzato in modo adeguato per renderlo il più possibile funzionale e confortevole».

La nuova mensa e come donare

Donazioni a favore della nuova mensa possono essere effettuate tramite bonifico bancario per tutto il mese di maggio (Iban IT 08I0623023900000030608122 intestato a “Mater Caritatis Aps”, con causale “Nuova mensa Caritas”).

L’erogazione liberale a favore della Caritas diocesana di Cesena-Sarsina, tramite l’associazione “Mater Caritatis” ed effettuata con versamento bancario, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, è deducibile dal reddito imponibile.