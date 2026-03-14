Cesena, la nazionale Over 65 inizia la sua avventura in Portogallo

Sono partiti nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, dall’Aeroporto Marconi di Bologna i 30 atleti cesenati over 65 che hanno aderito al progetto europeo ‘SCORE’. Il gruppo, accompagnato dai trainer e da alcuni funzionari comunali degli uffici Sport e Progetti europei, prenderà parte ai giochi sportivi dedicati agli over 65 in programma nelle città di Tomiño (Spagna) e Vila Nova de Cerveira (Portogallo).

Da oggi fino al 16 marzo i partecipanti prenderanno parte alle attività sportive organizzate a Tomiño – tra cui basket, pallavolo e bocce – mentre il 15 marzo sarà dedicato alla visita delle città di Vila Nova de Cerveira e Viana do Castelo, con momenti culturali legati alla storia dei territori ospitanti e ai valori dell’Unione Europea. Il ritorno a Cesena è previsto nel pomeriggio del 16 marzo. Nei prossimi mesi saranno invece le delegazioni straniere a raggiungere la città romagnola per proseguire lo scambio culturale e sportivo.

Coordinato dal Comune di Cesena attraverso gli uffici Sport e Progetti europei, il progetto coinvolge le città partner di Vila Nova de Cerveira e Tomiño e si articola in tre eventi principali ospitati a rotazione nei diversi territori. L’obiettivo è promuovere il benessere psicofisico degli over 65 e favorire la coesione sociale, attraverso attività sportive e momenti culturali dedicati alla cittadinanza europea.

Dal mese di gennaio i partecipanti si stanno preparando con allenamenti mirati due volte alla settimana, il mercoledì e il venerdì, sotto la guida dei trainer di Kimeya.

Il prossimo appuntamento si terrà a Cesena dal 28 al 31 maggio, quando la città accoglierà le delegazioni straniere per il grande evento conclusivo.