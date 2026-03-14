Cesena, la nazionale Over 65 in Portogallo: debutto vincente nella pallavolo VIDEO GALLERY

Sono partiti nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, dall’Aeroporto Marconi di Bologna i 30 atleti cesenati over 65 che hanno aderito al progetto europeo ‘SCORE’. Il gruppo, accompagnato dai trainer e da alcuni funzionari comunali degli uffici Sport e Progetti europei, prenderà parte ai giochi sportivi dedicati agli over 65 in programma nelle città di Tomiño (Spagna) e Vila Nova de Cerveira (Portogallo).
Nelle prime gare, gli atleti cesenati si sono tolti subito delle soddisfazioni, vincendo il match di debutto nella pallavolo.