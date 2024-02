Cesena, la morte di Dario Fantini, “Angeli Neri” in lutto: “Ciao presidente operaio, grazie di tutto”

Gli “Angeli Neri” del Css Zocca piangono la morte del loro presidente, il cesenate Dario Fantini. “Il Consiglio Direttivo - si legge in una nota - e i soci del Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” danno la triste notizia della prematura scomparsa del loro presidente Dario Fantini. Impegnato nel mondo del volontariato di Protezione Civile per oltre 40 anni, sommozzatore esperto ed attento, Dario Fantini è sempre stato uno stabile riferimento per le attività emergenziali e tecniche svolte sia a livello locale che nazionale, guidando il Centro Soccorso Sub “R. Zocca” Odv per lunghi anni, come Presidente e socio operativo, costantemente presente sugli scenari fino agli ultimi interventi dell’emergenza alluvione del maggio 2023.

Conosciuto in tutti gli ambiti istituzionali della Romagna e dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, Dario Fantini ha sempre rivolto un’attenzione quasi maniacale alla formazione dei suoi volontari, agli addestramenti in tempo di pace, allo sviluppo delle dotazioni tecniche dell’associazione CSS Zocca ed allo studio degli scenari operativi in cui le squadre intervenivano. Gli Angeli Neri lo perdono solo fisicamente, ma il retaggio di entusiasmo e dedizione con cui ha sempre sostenuto le attività rimane e rimarrà un’eredità che troverà casa nella sede di San Martino in Fiume di Cesena e in quella marittima estiva di Cesenatico. Caro “Presidente-operaio”, come amavi definirti, sei e rimarrai con noi qui a S. Martino in Fiume perché a qualunque attività ci dedicheremo, il tuo spingerci in modo costante a dare il massimo ci spronerà sempre. E noi “Angeli Neri” del CSS Zocca, come volontari attivi, cercheremo di essere degni delle tue aspettative continuando la tradizione di sostegno ai cittadini. Ciao Dario, sei nei nostri cuori”.