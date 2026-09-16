Cesena, la montagna diventa accessibile a tutti grazie alle carrozzine del Cai

Una montagna senza barriere, accessibile anche a chi, senza un aiuto, difficilmente potrebbe percorrerne i sentieri. Con questo spirito, da anni, il Cai di Cesena porta avanti il progetto di “montagnaterapia”, accompagnando persone con disabilità fisiche e psichiche durante escursioni e camminate grazie all’utilizzo di speciali carrozzine.
Un’attività che nei giorni scorsi ha portato la sezione cesenate fino a Polsa di Brentonico, vicino a Rovereto, per partecipare al sesto raduno di escursionismo adattato, organizzato dalla Sat di Trento. L’appuntamento ha riunito circa 300 persone tra partecipanti con disabilità e accompagnatori, provenienti da 28 sezioni del Cai, con una trentina di carrozzine speciali Joëlette.