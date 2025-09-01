Cesena, “La montagna che ci unisce”: il festival per i 60 anni del Cai dal 5 all’8 settembre

La sezione di Cesena è stata fondata nel 1965. Da allora sono passati 60 anni di escursioni, conquiste e amicizie, costruite passo dopo passo lungo i sentieri delle montagne. Quelle di ‘casa nostra’, l’Appennino, e anche quelle più alte. La Sezione di Cesena è una realtà viva e trasversale, aperta a tutti. Sono 1.200 oggi i soci che la compongono: alpinisti, escursionisti, famiglie, giovani e giovanissimi, uniti dall’amore per la natura, dal piacere della scoperta e dalla bellezza della condivisione. Con rispetto, passione e responsabilità.

La Sezione Cai di Cesena dal 2013 ha sede presso il centro ‘I Maceri’ (via Cesenatico 5735) negli spazi della ex scuola elementare attualmente inserita nella rete ‘Spazio Comune’. Accanto all’attività alpinistica ed escursionistica, viene promossa la cultura del camminare lento, l’educazione ambientale, l’escursionismo giovanile e l’inclusione di persone con disabilità. Perché la montagna è per tutti.

Il Sessantesimo anniversario è occasione per guardare indietro con gratitudine e avanti con slancio. Da questo spirito nasce il festival ‘La montagna che ci unisce’: una rassegna di incontri, eventi, mostre e arrampicate urbane che animeranno il centro storico di Cesena da venerdì 5 a lunedì 8 settembre. “Saranno giornate non per celebrarci – commenta il presidente della sezione Gino Caimmi – ma per aprirci ulteriormente alla città di Cesena e al territorio: le belle foto del concorso, la parete di arrampicata, le serate al cinema Eliseo e alla Rocca Malatestiana saranno appuntamenti aperti a tutti per farci conoscere e condividere le nostre conoscenze e competenze con la comunità. Ci aspettiamo dai cesenati, e non solo, grande partecipazione”.

“Il Cai Cesena – commenta l’Assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari – è una realtà vitale che da sessant’anni alimenta il profondo legame tra il nostro territorio e la montagna, intesa come luogo da vivere, esplorare e conoscere. Grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari, vengono promossi l’alpinismo, l’escursionismo, la cultura e la tutela dell’ambiente montano, offrendo formazione, sicurezza, attività ricreative e servizi essenziali per i soci, come il Soccorso Alpino e la manutenzione dei sentieri. Anche per questa assoluta centralità, tramite bando pubblico, abbiamo assegnato una delle sedi della Rete Spazio Comune alla sezione cesenate per consentire ai volontari di svolgere e promuovere pienamente le tante attività proposte e ai cittadini, oltre che appassionati, di avere un punto di riferimento Cai sul territorio. Siamo dunque orgogliosi di celebrare insieme questo importante traguardo e di guardare con la stessa passione e curiosità ai prossimi sessant’anni”.