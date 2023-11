Cesena, “La maternità non è un buco nel curriculum”: venerdì 1° dicembre un incontro

Tre incontri rivolti principalmente alle future mamme. È questa la proposta di “Intera”, il primo progetto promosso da Impatto-D Asp, associazione di promozione sociale nata a Cesena nel mese di giugno con l’obiettivo di fornire consapevolezza e informazioni alle donne per liberarle dai condizionamenti sociali. Dopo i primi appuntamenti tenuti nei mesi di settembre e ottobre, l’Associazione torna a incontrare le future mamme affrontando tematiche fondamentali nel percorso di maternità, legate prevalentemente ai cambiamenti delle mamme a livello psicologico, fisico e nell’ambito lavorativo.

Il nuovo appuntamento, “La maternità non è un buco nel CV - Valorizzare la maternità nel percorso professionale”, è per venerdì 1° dicembre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. In questa occasione le partecipanti incontreranno Taryn Di Ventura, consulente di business per mamme.

Tutti gli incontri sono organizzati nella sede del Quartiere Oltresavio, piazza Anna Magnani, 143. Per conoscere i costi e per approfondire ciascun incontro è possibile scrivere a info@impatto-d.com.