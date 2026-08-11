Cesena: la Maratona Alzheimer dice addio alla plastica usa e getta

Svolta ecologica per la quindicesima edizione della Maratona Alzheimer, in programma domenica 13 settembre. La storica manifestazione podistica lancia il progetto “Run Drink Return”, una scelta all’avanguardia per abbattere l’impatto ambientale della corsa attraverso l’eliminazione totale dei materiali monouso lungo il tracciato e nei punti di ristoro. La gara si attesta così tra le prime competizioni su strada in Italia ad adottare un sistema integrato di bicchieri rigidi riutilizzabili, che verranno raccolti in apposite stazioni lungo il percorso e al Village del Parco di Levante di Cesenatico per essere igienizzati e reinseriti nel circuito.

L’iniziativa consolida un percorso di attenzione all’ambiente già avviato dall’organizzazione, che comprende il potenziamento dei trasporti pubblici gratuiti, l’uso di maglie in tessuto riciclato e la trasformazione dei vecchi striscioni pubblicitari in gadget riciclati. Come sottolineato dalla presidente dell’ASD Maratona Alzheimer, Giorgia Battelli, dall’assessore alla Sostenibilità del Comune di Cesena, Andrea Bertani, e dalla vicesindaca di Cesenatico, Lorena Fantozzi, la manifestazione compie un decisivo salto di qualità: dalla semplice gestione della raccolta differenziata alla prevenzione dei rifiuti alla fonte. Un’esperienza pilota destinata a fare da apripista per i grandi eventi del territorio, dimostrando come la solidarietà e la passione sportiva possano diventare un motore concreto di sostenibilità.