Cesena, la Malatestiana Ragazzi rinnova l’omaggio ad Adamo Bettini: negli anni 70 donò quasi 2mila libri

L’ingresso della Malatestiana Ragazzi su via Montalti da oggi è segnalato da una nuova targa che ripristina l’intitolazione della sezione ad Adamo Bettini. La targa offre l’occasione per riportare in luce la memoria di una storia importante della città che a partire dalla fine del 1969 iniziò una discussione in merito all’apertura in biblioteca di una Sezione di libri per ragazzi.

Dal 1973

Il nuovo servizio venne progettato, allestito e inaugurato tra il 1973 e il 1976. La prima sede fu provvisoria ed esterna alla Malatestiana, ma molto vicina ad essa, al civico 14 di via Chiaramonti, nei locali di proprietà dei fratelli Piero e Giovanni Bettini, che mantennero l’iniziale promessa di donare un congruo fondo di libri e arredi per avviare il nuovo servizio. I due colti librai contribuirono in modo determinante alla fondazione della Sezione ragazzi della biblioteca Malatestiana, che venne perciò intitolata alla memoria del padre Adamo, infaticabile promotore culturale, oltre che tipografo e libraio. “A metà degli anni ’70 – ricorda oggi Piero Bettini – con lo scopo di ricordare nostro padre regalammo al Comune la Biblioteca dei ragazzi Adamo Bettini. Per nostro padre lo studio era un diritto, non era un dovere, anche per questa ragione, nel corso degli anni, grazie alla sua lungimiranza, ha aiutato tantissime famiglie che non avevano la possibilità ad avvicinarsi alla lettura, molto spesso regalando anche libri. Il suo ricordo oggi rivive, ogni giorno, nei locali della Malatestiana Ragazzi, luogo aperto ed inclusivo pensato per le famiglie e i piccolissimi”.

I 1776 volumi donati (ai tempi un numero di tutto rispetto, paragonata a simili realtà del nostro paese) della nascente biblioteca dei ragazzi sono stati la pietra miliare di un luogo di riferimento per la città di Cesena e di un importante servizio che dagli anni ‘80 ha trovato spazio nei magnifici locali del Chiostro di San Francesco e nel 2013 è divenuta parte integrante della Grande Malatestiana. Luogo di lettura, inclusione e multiculturalità, la Malatestiana Ragazzi è ad oggi uno dei servizi portanti della Malatestiana e si conferma come punto di riferimento per giovanissimi e famiglie con i suoi 57.000 prestiti di documenti all’anno e un fitto programma di appuntamenti con letture ad alta voce e laboratori ed eventi, che settimanalmente animano i suoi vivaci spazi.