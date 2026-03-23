Cesena, la lite in famiglia finisce in rissa e arrivano i Carabinieri: una denuncia per lesioni

La lite in famiglia finisce in rissa. Durante l’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. I controlli, attuati nel centro storico, nella zona della stazione ferroviaria nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di otto persone, in particolare.

Denunciato un uomo per “lesioni dolose aggravate”, commesse nei confronti di un familiare che è dovuto poi ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale cittadino.

Denunciato un pregiudicato, per “evasione” poichè, privo di qualsiasi autorizzazione, si allontanava dalla propria abitazione ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, venendo rintracciato con il ripristino della misura.

Denunciato un uomo, per “violazione del foglio di via obbligatorio” e “ricettazione”, poiché, durante il controllo, risultava aver violato la misura di prevenzione del “divieto di ritorno nel comune di Cesena”. L’uomo è stato trovato in possesso di una bicicletta, risultata oggetto di furto;

Denunciati tre automobilisti per “guida in stato di ebbrezza”, poiché, durante i controlli stradali (in un caso a seguito di sinistro stradale senza feriti), sono stati sottoposti ad accertamenti con alcoltest e sono risultati con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti.

Denunciato un ulteriore automobilista per “fuga e omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale”, poiché, dopo aver provocato un sinistro stradale, si dava alla fuga omettendo di prestare soccorso e fornire le proprie generalità. Dopo essere stato rintracciato, si accertava che il veicolo coinvolto nell’incidente risultava sprovvisto della prevista revisione e copertura assicurativa.

Infine, denunciato uno straniero per “soggiorno illegale sul territorio nazionale”, poiché, durante il controllo, risultava privo di documento valido per il soggiorno sul territorio nazionale e, pertanto, avviato presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.