Cesena: la lirica piange Ermanno Giovannini, oggi alle 15 il funerale

È morto dopo breve malattia Ermanno Giovannini, cantante lirico, pilastro del Coro Alessandro Bonci e consigliere dell’associazione Amici della musica. «Lo ricordiamo come uomo mite, competente e, nonostante l’età non più verde, appassionato tenore dalla voce ancora limpida, innamorato della canzone napoletana» spiegano dall’associazione e dal coro. Una delle sue ultime uscite del quale andava fiero è stato un concerto con tre tenori a Riccione: «Si esibì assieme a Gianluca Pasolini ed a Paolo Gabellini reggendo con successo al confronto con due cantanti molto più giovani di lui». Gli Amici della Musica lo ricordano per la sua disponibilità. «Ci mancherà». Oggi alle 15 le esequie in parrocchia a Martorano.