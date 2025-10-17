Cesena, la lezione di Alessandro Barbero in diretta al teatro Verdi: ecco come prenotarsi per venerdì 24 ottobre

Esattamente a una settimana dall’inizio di ‘Agorà Festival’, la grande piazza delle idee promossa da Editori Laterza e dal Comune di Cesena, in programma per venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre, e in seguito all’entusiasmo straordinario suscitato dall’annuncio della lezione inaugurale del professor Alessandro Barbero, dal titolo ‘1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale’, che ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti, è stata prevista una trasmissione in diretta dell’evento al teatro ‘Verdi’ di Cesena.

Per assistere alla proiezione in sala sarà possibile prenotare gratuitamente un posto attraverso la piattaforma dedicata https://agorafestival.makeitlive.it/, attiva a partire dalle ore 11 di martedì 21 ottobre, data del click day. La diretta sarà preceduta da un saluto dal vivo di Alessandro Barbero, che successivamente raggiungerà il Teatro ‘A. Bonci’, dove terrà la sua lectio magistralis.

Per permettere a un pubblico ancora più ampio di partecipare, sarà inoltre installato un maxischermo in piazza Almerici, lato piazza Bufalini, aperto a tutti coloro che vorranno assistere liberamente all’evento inaugurale.

Si ricorda infine che gli spettatori presenti al teatro ‘A. Bonci’ sono invitati ad arrivare entro le ore 15, così da consentire l’inizio puntuale dell’evento inaugurale alle ore 15.30. Per ulteriori informazioni consultare il programma integrale della tre giorni: https://agorafestival.it/.