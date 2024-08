Cesena, la grandine colpisce frutti e animali e la tromba d’aria fa piovere erba dal cielo

Un’improvvisa tromba d’aria, seguita da una altrettanto inattesa grandinata, ha creato un po’ di scompiglio, tra le 12 e le 13 di ieri, nelle campagne cesenati nel quadrante che guarda verso Forlì e Ravenna. È l’ennesima conferma di fenomeni meteorologici estremi che da queste parti erano insoliti fino a qualche anno fa e invece ultimamente sono all’ordine del giorno. Una spia di mutamenti climatici sempre più tangibili. Il vortice ha creato scene surreali, come una pioggia di erba medica volteggiante in cielo, nella zona di Provezza: era stata appena tagliata e il vento l’ha alzata fino a un’altezza sorprendente. Non è mancato qualche danno a strutture leggere, come gazebo che sono collassati, oltre a qualche rovesciamento di vasi. Poi sono arrivati anche i chicchi ghiacciati, che hanno provocato qualche danno alle colture e anche il ferimento di animali da cortile, colti alla sprovvista mentre non erano al riparo.