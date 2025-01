Cesena, la gita scolastica parte in ritardo, il controllo della Polizia fa cambiare il pullman

L’autobus non è a norma e la gita scolastica parte in ritardo. Nell’ambito dei controlli attuati da personale della Sezione Speciale di Polizia Stradale di Cesena questa mattina è stato controllato un pullman destinato a trasportare gli studenti per una uscita didattica nel riminese.

In tale occasione il personale ha eseguito un attento controllo sulle dotazioni del veicolo, che per la tipologia del trasporto richiede una serie di attrezzature e dispositivi volti a garantire la sicurezza dei passeggeri. Gli operatori della Polizia Stradale hanno avuto modo di appurare l’inefficienza delle uscite di emergenza, indispensabili per permettere ai passeggeri di abbandonare il veicolo in situazioni di emergenza.

Alla luce di quanto riscontrato, sotto gli occhi di studenti e insegnanti in attesa di partire, i poliziotti hanno immediatamente bloccato il pullman, procedendo a contestare al conducente la conseguente sanzione amministrativa. Avvisata l’impresa incaricata del trasporto, giungeva dopo poco un altro autobus, che, solo dopo esser stato sottoposto anch’esso al controllo della Polizia Stradale cesenate, poteva partire con gli studenti e i loro insegnanti per l’uscita didattica programmata.