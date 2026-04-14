Cesena, la giovane Alina apre un centro estetico nell’ex negozio di biciclette: “Ci tenevo tanto, è un mestiere bellissimo”

A Cesena in via Romea ha aperto le porte un nuovo spazio dedicato alla cura della persona: si tratta di “Beauty Concept”, il centro estetico fondato da Alina Andreea Maxim, giovane imprenditrice che ha inaugurato i locali dell’ex negozio di biciclette di Marcellino Lucchi.

«Corono un’ambizione cullata a lungo – racconta la titolare – dopo aver lavorato come collaboratrice in diversi saloni di estetica, dove ho appreso sul campo l’arte di questo bellissimo mestiere. Fondamentale è stato anche il percorso formativo intrapreso con Formart, che mi ha dato strumenti concreti per trasformare una passione in impresa. Punto sulla qualità e sulla personalizzazione. Sono consapevole della responsabilità che comporta prendersi cura del benessere e della bellezza delle persone – prosegue Maxim –. Il mio obiettivo è instaurare con ogni cliente un rapporto di fiducia e vicinanza, offrendo trattamenti studiati su misura: ogni persona è unica e ogni percorso sarà pensato per rispondere alle sue esigenze. Sono specializzata nella dermopigmentazione, sono stata vincitrice in numerosi campionati nazionali e internazionali, giudice e demo speaker e da un anno insegno anche il trucco semipermanente».

All’inaugurazione era presente anche Simona Morghenti di Confartigianato, che ha seguito direttamente il percorso formativo della neoimprenditrice per quanto riguarda la creazione d’impresa e prosegue nel suo accompagnamento. «I centri estetici – sottolinea Morghenti – rappresentano oggi uno dei settori dell’artigianato alla persona più dinamici, con un numero crescente di nuove aperture. Nel Cesenate il livello è di alta qualità. Questo è possibile anche grazie all’attività di Formart, il centro formativo di Confartigianato cesenate coordinato da Ursula Versari, che promuove corsi di alto livello e accompagna molte giovani aspiranti verso un lavoro sempre più ambito che permette di raggiungere una piena gratificazione».