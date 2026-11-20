La Galleria Pescheria di Cesena si prepara ad avviare una nuova fase della propria storia, con un rinnovato indirizzo culturale dedicato alla ricerca artistica delle giovani generazioni. Il Comune di Cesena annuncia la nascita di una convenzione con Fondazione LAM per le arti contemporanee, realtà non profit di Cesena, già attiva nel tessuto culturale cittadino attraverso progetti e collaborazioni che contribuiscono a portare l’arte contemporanea in città e a metterla in dialogo con le iniziative e i festival culturali esistenti. La Fondazione è impegnata nella promozione e nella diffusione della cultura e delle arti contemporanee attraverso un approccio interdisciplinare, inclusivo e partecipativo. A partire dal 2027, la Galleria Pescheria diventerà il primo spazio civico in Italia interamente dedicato alla ricerca artistica under 30, accogliendo artiste, artisti e collettivi emergenti che esplorano linguaggi, pratiche e forme espressive differenti. Un cambiamento di prospettiva che sarà presto presentato ufficialmente alla città di Cesena, segnando un rinnovamento dell’identità della Galleria e del suo ruolo nel panorama culturale cittadino. Il progetto coinvolgerà progressivamente anche una riconfigurazione dello spazio espositivo, pensata per renderlo più aperto, accessibile e immediato nella fruizione, favorendo nuove modalità di incontro con l’arte contemporanea e creando occasioni di scambio e sperimentazione capaci di coinvolgere pubblici diversi.

Nel cuore del centro

Situata nel centro storico di Cesena, la Galleria Pescheria nasce dalla riconversione dell’antica pescheria cittadina, realizzata nel Settecento e per lungo tempo fulcro della vita commerciale e sociale della città. Nel corso del tempo, lo spazio ha progressivamente rinnovato la propria funzione, fino a diventare, negli anni Novanta, una galleria civica dedicata all’arte e alla cultura. Da allora ha ospitato mostre e progetti espositivi eterogenei, di artiste e artisti locali e nazionali, appartenenti a generazioni e percorsi di ricerca differenti. Il nuovo indirizzo ne rinnova la vocazione, riconoscendo nella ricerca delle giovani generazioni un terreno privilegiato per leggere le trasformazioni del presente, accogliere prospettive plurali, mettere in relazione pratiche artistiche e dare rilievo ai temi urgenti della contemporaneità. La convenzione con Fondazione LAM per le arti contemporanee contribuirà allo sviluppo della nuova programmazione, anche attraverso la presenza di una figura curatoriale di riferimento. “Siamo felici - dichiara Camillo Acerbi, Assessore al Bilancio e alla Cultura del Comune di Cesena - di inaugurare questa nuova stagione della vita della Galleria con un focus sui giovani mediante la co-progettazione tra il Comune e la Fondazione LAM per le arti contemporanee. Crediamo fortemente nel valore di una collaborazione tra pubblico e privato non profit capace di mettere in comune competenze, visioni e risorse, generando nuove opportunità per la città. La Galleria Pescheria diventerà uno spazio in cui far dialogare esperienze diverse e sostenere la ricerca artistica contemporanea, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni, che spesso stentano a trovare spazi per esprimersi, ma che hanno invece tanto da dirci. È un investimento sul futuro culturale di Cesena, ma anche sul suo presente”.

Il bando