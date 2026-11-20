La Galleria Pescheria di Cesena si prepara ad avviare una nuova fase della propria storia, con un rinnovato indirizzo culturale dedicato alla ricerca artistica delle giovani generazioni. Il Comune di Cesena annuncia la nascita di una convenzione con Fondazione LAM per le arti contemporanee, realtà non profit di Cesena, già attiva nel tessuto culturale cittadino attraverso progetti e collaborazioni che contribuiscono a portare l’arte contemporanea in città e a metterla in dialogo con le iniziative e i festival culturali esistenti. La Fondazione è impegnata nella promozione e nella diffusione della cultura e delle arti contemporanee attraverso un approccio interdisciplinare, inclusivo e partecipativo.
A partire dal 2027, la Galleria Pescheria diventerà il primo spazio civico in Italia interamente dedicato alla ricerca artistica under 30, accogliendo artiste, artisti e collettivi emergenti che esplorano linguaggi, pratiche e forme espressive differenti. Un cambiamento di prospettiva che sarà presto presentato ufficialmente alla città di Cesena, segnando un rinnovamento dell’identità della Galleria e del suo ruolo nel panorama culturale cittadino. Il progetto coinvolgerà progressivamente anche una riconfigurazione dello spazio espositivo, pensata per renderlo più aperto, accessibile e immediato nella fruizione, favorendo nuove modalità di incontro con l’arte contemporanea e creando occasioni di scambio e sperimentazione capaci di coinvolgere pubblici diversi.