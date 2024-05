Cesena, la fontana Masini si illuminerà per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, che si terrà giovedì 30 maggio, la fontana Masini di Cesena verrà illuminata di rosso per dare visibilità a ciò che spesso rimane invisibile. Questa iniziativa del Comune risponde alla richiesta dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la quale, durante tutta la settimana dal 25 maggio al 2 giugno, sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale su questa malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale.

Uno dei temi principali della campagna di comunicazione, come l'anno scorso, riguarderà i sintomi invisibili della sclerosi multipla: la stanchezza cronica, i disturbi della vista, della sensibilità e del linguaggio, i problemi cognitivi, la mancanza di coordinazione e i deficit motori. Questo argomento verrà riproposto in televisione, sui social media e sul sito dedicato www.portraitsm.it. Nell'ambito del ricco programma di iniziative, inoltre, l'AISM terrà un incontro istituzionale presso la Camera dei Deputati per fare il punto sull'avanzamento dei 30 progetti dell'Agenda della Sclerosi Multipla 2025.

La campagna concentrata durante la Settimana costituisce un'importante occasione per comunicare al vasto pubblico in maniera coordinata, utilizzando una sola voce autorevole su tutto il territorio nazionale.