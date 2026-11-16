Cesena, la Fondazione Amadori sostiene l’ala femminile del convitto dell’istituto agrario

Un traguardo per le pari opportunità e il diritto allo studio: questa mattina, lunedì 16 novembre, si è tenuta la consegna simbolica del contributo con cui la Fondazione Amadori ETS ha sostenuto la realizzazione della nuova area dedicata alle studentesse presso il Convitto del Liceo Tecnologico Ambientale “Garibaldi - Da Vinci” di Cesena, nell’ambito del progetto “Una stanza per il futuro”. All’incontro hanno partecipato la Dirigente Scolastica Luciana Cino, la Communication Manager di Fondazione Amadori ETS Ersilia Soccio e la Responsabile del Sistema Parità di Genere del Gruppo Amadori Stefania Fabbri.

L’intervento abbatte una disparità che durava dal 1882: per oltre un secolo, infatti, lo storico Convitto aveva accolto esclusivamente ragazzi, precludendo alle studentesse fuori sede la possibilità di risiedere in istituto e limitandone di fatto l’accesso agli indirizzi tecnici e agroalimentari. Grazie alla riqualificazione di un’ala dedicata e pienamente conforme alle normative vigenti sulla gestione separata, la struttura ha aperto le sue porte a un primo nucleo femminile da 10 posti letto complessivi, suddivisi in due camere triple e una quadrupla. Il sostegno della Fondazione Amadori ETS, affiancata da una solida rete di partner territoriali, consolida così il ponte tra scuola e filiera produttiva locale, trasformando Cesena in un modello educativo e inclusivo di riferimento per l’intero panorama nazionale.