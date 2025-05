Cesena: la Fip rende omaggio alla Livio Neri per “Minibasket for life”

Mercoledì 30 aprile, all’interno del padiglione C della Fiera di Cesena, si è svolto il progetto ‘Camminare Insieme’ proposto dalla Federazione italiana pallacanestro che per quest’anno ha scelto di fare tappa a Cesena riconoscendo i valori che la Asd ‘Livio Neri’ promuove sin dalla sua nascita. Nata in ricordo dell’allenatore prematuramente scomparso, la società cesenate presenta un modello di ‘Minibasket For Life’ in grado di accompagnare le bambine e i bambini alla pallacanestro con tutti gli strumenti necessari. Un minibasket adeguato agli stili e ai metodi di insegnamento più recenti ponendo, come gli studi consigliano, sempre più attenzione alla sfera emotiva e relazionale, senza dimenticare la parte motoria.

Le bambine e i bambini della ‘Livio Neri’ sono scesi in campo insieme a Roberta Regis, tecnico Nazionale, docente e formatrice FIP. L’allenatrice, originaria di Ancona, si è messa a disposizione di tutti i presenti, rispondendo alle domande, andando oltre agli obiettivi tecnici e soffermandosi maggiormente su quelli socio-relazionali ed educativi. Le lezioni dei gruppi interessati sono terminate tra gli applausi all’urlo ‘1-2-3 Livio’.

Ancora una volta, grazie al lavoro della ‘Livio Neri’, in piena sinergia con il Comune di Cesena, i campi da basket in parquet allestiti alla Fiera sono diventati sede di formazione nazionale e punto di riferimento per la Federazione Italiana Pallacanestro, oltre che essere ormai a tutti gli effetti la casa di centinaia tra bambini e bambine della città.