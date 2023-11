Cesena, la fiera lancia un’altra nuova manifestazione: largo agli amanti dell’astronomia per due giornate

Anche l’universo entra dentro i padiglioni della fiera di Pievesestina, con una nuova manifestazione che punta i fari sull’astronomia, in programma l’11 e 12 novembre. Si chiama “Astroshow” e tra gli appassionati c’è grande entusiasmo, perché come hanno commentato da “Bfc Space”, che pubblica anche la rivista “Cosmo”, «erano anni che mancava una fiera dell’astronomia amatoriale in Italia, dove potersi incontrare per vedere da vicino strumenti e accessori e per acquisire conoscenze e scambiarsi informazioni per l’osservazione, la ripresa e lo studio del cielo».

Proprio questo è lo spirito con cui sta per arrivare in fiera a Cesena questa novità, che non è l’unica: questo è un periodo di particolare fermento a Pievesestina, con varie iniziative al debutto che stanno suscitando grande curiosità, come “Gamics”.

In cabina di regia c’è “Idealfiere srls”, una società nata nel 2016 per organizzare eventi di varia natura.

In questo caso tutto ruoterà attorno a numerosi espositori che presenteranno una ricca gamma di strumenti per coltivare l’interesse per l’astronomia, dai telescopi alle montature, dalle camere Ccd ai libri specializzati, da software usati in questo campo ad affascinanti planetari. Saranno inoltre presenti varie associazioni amatoriali a disposizione del pubblico per dare informazioni sulle meraviglie della galassia.

L’appuntamento sarà dalle 9.30 alle 19.30 di sabato 11 e domenica 12 novembre. “Astrpshow” sarà abbinato a un’altra manifestazione di tutt’altro genere che si svolgerà in contemporanea: “Fatto a mano”, che mira a valorizzare la creatività e l’abilità di chi si diletta a realizzare vari oggetti artigianali o artistici unici nel loro genere o li commercia per farne piccoli business, magari per regali in particolati occasioni, come quelli per il periodo natalizio.

Con un unico biglietto a 5 euro si potranno visitare entrambe le fiere.