Cesena, la festa della Polizia Locale: “Siete il Comune nella sua forma più concreta”

Una ricorrenza voluta fortemente dal Comune di Cesena che questo anno celebra il 161° anniversario della fondazione delle Guardie Regie Municipali. Avvenuta nel 1865 , all’indomani dell’annessione della Romagna al nascente Stato Unitario in pieno Risorgimento. “La Polizia Locale è il punto di riferimento quando servono ordine, equilibrio e responsabilità - ha voluto sottolineare l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini nel suo discorso di encomio agli agenti. È il Comune nella sua forma più concreta. Essere rappresentanti di questo Corpo significa assumersi responsabilità anche nei momenti difficili - ha continuato -, anche davanti a decisioni scomode. E quando, soprattutto, quando il lavoro è silenzioso e non visibile”.

I ringraziamenti dell’amministrazione per “il lavoro svolto e per lo spirito che, ogni giorno, contraddistingue il loro servizio” - ha affermato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca; i riconoscimenti del Corpo ai diversi agenti che hanno saputo distinguersi nell’ambito della loro attività nell’anno 2025. E, infine, gli scatti di grado di altri nel ricordo della loro lunga tradizione.

Encomio del sindaco al Commissario Capo Angelo Piselli

Encomio solenne al Commissario Capo Angelo Piselli, del Corpo di polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare, per aver coordinato una complessa e prolungata attività investigativa tra dicembre 2024 e giugno 2025. L’indagine, che ha richiesto l’impiego di numerosi operatori – anche privi di esperienza – si è sviluppata per mesi attraverso articolate azioni investigative nei confronti di una rete di spaccio. Il lavoro ha portato all’acquisizione di ampie fonti di prova e all’emissione di otto ordinanze di custodia cautelare in carcere. Un’azione definita esempio di grande professionalità e carisma, soprattutto per la capacità di accompagnare la crescita operativa dei colleghi più giovani.

Elogio agli agenti Bondi Grilli, Salvati e Rossi

Elogio agli agenti Marco Bondi Grilli, Gabriele Salvati e Lorenzo Rossi per la costanza e la dedizione dimostrate in una lunga e complessa attività d’indagine, svolta tra dicembre 2024 e giugno 2025. Le articolate attività di polizia giudiziaria hanno condotto alla redazione di una corposa notizia di reato, sulla base della quale sono state emesse numerose ordinanze di custodia cautelare nei confronti di una banda di spacciatori operante in città. Un risultato frutto di perseveranza e impegno continuativo.

Elogio agli agenti Colavito, Ghirardelli e Termopoli

Elogio agli agenti Antonia Colavito, Alberto Ghirardelli e Mirko Termopoli per un delicato intervento effettuato il 24 dicembre 2025. Chiamati per i rilievi di un sinistro stradale causato da una persona in forte stato di alterazione psicofisica e con intenti suicidi, gli operatori hanno dovuto contenere l’aggressività della donna e, al contempo, gestire un’emergenza sanitaria protrattasi a lungo, sia in strada sia in ospedale, fino alla completa messa in sicurezza. Un intervento che ha evidenziato spirito di adattamento, prontezza e flessibilità operativa.

Elogio all’Ispettore Giampiero Rondini

Elogio all’ispettore Giampiero Rondini per un episodio avvenuto il 12 ottobre 2025. Libero dal servizio e presente a una manifestazione pubblica, notava un ladro intento a borseggiare alcuni avventori. Pur essendo solo, interveniva prontamente qualificandosi e trattenendo il malfattore – che opponeva resistenza – fino all’arrivo dei rinforzi, procedendo poi all’arresto. Un gesto che testimonia senso del dovere e determinazione in ogni circostanza di tempo e luogo.

Elogio all’Ispettore Campagnoli, Ghirardelli e Colavecchia

Elogio all’ispettore Serena Campagnoli e agli agenti Alberto Ghirardelli ed Edoardo Colavecchia per un intervento dell’8 ottobre 2025. Durante un servizio di pattugliamento, fermavano un soggetto che tentava la fuga. Dopo l’inseguimento e l’arresto, l’uomo veniva trovato in possesso di oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente. L’operazione ha dato avvio a un’indagine culminata anche in una perquisizione domiciliare in un altro comune, rafforzando l’azione di contrasto allo spaccio sul territorio.

Elogio all’agente Marco Bondi Grilli per tutela ambientale

Ulteriore elogio all’agente Marco Bondi Grilli per un episodio avvenuto il 7 settembre 2025 a Cesenatico. Libero dal servizio e in transito in altro comune, assisteva a un grave episodio di abbandono di rifiuti in area pubblica. Attivatosi immediatamente, contattava il Corpo di polizia locale competente, fornendo elementi determinanti per la rapida conclusione dell’indagine e il deferimento dell’autore del reato ambientale. Un esempio concreto di collaborazione interforze e tutela del bene ambientale.

Elogio all’Assistente Scelto Cinzia Rossi e all’agente Antonietta Latagliata

Elogio infine all’Assistente Scelto Cinzia Rossi e all’agente Antonietta Latagliata per l’attività svolta tra il 2024 e il 2025 nell’ambito della razionalizzazione delle risorse. Attraverso il recupero e il ripristino di materiali, strumenti e attrezzature, hanno consentito all’ente un risparmio superiore a 70.000 euro sulle spese di gestione. Un risultato che rappresenta un esempio concreto di economicità e buona amministrazione applicata alla gestione della cosa pubblica.