Cesena, la festa della Polizia Locale: “Siete il Comune nella sua forma più concreta”

I ringraziamenti dell’amministrazione per “il lavoro svolto e per lo spirito che, ogni giorno, contraddistingue il loro servizio” - ha affermato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca; i riconoscimenti del Corpo ai diversi agenti che hanno saputo distinguersi nell’ambito della loro attività nell’anno 2025. E, infine, gli scatti di grado di altri nel ricordo della loro lunga tradizione.
C’è tutto questo nella terza festa del Corpo della Polizia Locale di Cesena stanziata al Comando Fiorini di via Dell’Amore 19.
Una ricorrenza voluta fortemente dal Comune di Cesena che questo anno celebra il 161° anniversario della fondazione delle Guardie Regie Municipali. Avvenuta nel 1865, all’indomani dell’annessione della Romagna al nascente Stato Unitario in pieno Risorgimento. “La Polizia Locale è il punto di riferimento quando servono ordine, equilibrio e responsabilità - ha voluto sottolineare l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini nel suo discorso di encomio agli agenti. È il Comune nella sua forma più concreta. Essere rappresentanti di questo Corpo significa assumersi responsabilità anche nei momenti difficili - ha continuato -, anche davanti a decisioni scomode. E quando, soprattutto, quando il lavoro è silenzioso e non visibile”.