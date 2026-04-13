Cesena, la fede come missione comune di pace: «La religione vera invita alla tolleranza»

Ripudio delle guerre, tolleranza religiosa ed emergenze legate all’ecosistema, sono stati i principali temi emersi durante la prima tavola rotonda del “Bibbia festival 2026”. L’appuntamento “Paure e speranze per i credenti dei nostri giorni in una prospettiva ebraica, cristiana ed islamica” si è tenuto sabato pomeriggio alla Chiesa Avventista di Cesena. Protagonisti del dibattito sono stati il pastore avventista Giuseppe Cupertino, il sacerdote don Pasquale Gentili e Zahiri Abdellaih, presidente della comunità islamica a Cesena. Il dibattito è stato incalzato dal moderatore Roberto Vacca, direttore di Radio Voce della Speranza.