Cesena, la favola del Natale per grandi e piccoli

Una rassegna dedicata alle festività natalizie e alle famiglie, una proposta esclusiva di giocosi percorsi narrativi a Cesena: tre appuntamenti nel centro storico della città malatestiana, in compagnia del “Giocastorie del Savio” Roberto Fabbri, funambolico narratore, affabulatore, autore e regista teatrale per scuole e musei. Saranno tre pomeriggi di allegria e fantasia all’insegna del Natale, che si concluderanno con una dolce sorpresa riservata tutti i partecipanti.

Si inizia venerdì 8 dicembre: l’appuntamento è con i giochi e le tradizioni della “festa della luce” in Romagna. Storie e racconti delle tradizioni romagnole, a partire dalla festa di Santa Lucia, per scoprire come giocavano i bambini nel periodo più magico dell’anno, passeggiando fra le luminarie e le piazze del centro storico, da un albero di Natale all’altro, fino a piazza Bufalini.

Venerdì 29 dicembre si va tutti insieme alla ricerca del vero Babbo Natale: giocando con renne, folletti e pupazzi di neve, il pubblico ascolterà aneddoti e curiosità sul personaggio più simpatico e caratteristico delle feste natalizie, in un percorso a tappe, da piazza del Popolo ai Giardini Pubblici di via Verdi.

L’incontro di venerdì 5 gennaio sarà un’occasione per riscoprire figure pittoresche cesenati, seguendo il percorso delle storiche mura della città in una caccia ai tesori dei Re Magi, indagando su aneddoti, curiosità e simbologia della festa dell’Epifania.

Info e orari

Ritrovo presso l’Ufficio Turistico IAT Cesena di piazza del Popolo, 9, sempre alle ore 15:00, per la durata di un’ora e mezza, e per un minimo di 15 partecipanti. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione e una quota di 12 euro a persona (gratuito fino a 6 anni compresi), acquistando il biglietto direttamente sul sito web all’indirizzo https://emiliaromagnawelcome-giratlantide.trekksoft.com/it/activity/325443/la-favola-di-natale

Per maggiori informazioni contattare lo 0547 356327 oppure visitare il sito info@ipercorsidelsavio.it.